Bolu’da tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi zehirlendi

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi üzerinde yeni açılan bir tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

YAYINLAMA
Google News
Bolu’da tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi zehirlendi

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi üzerinde yeni açılan bir tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yeni açılan bir tavuk dönerci dükkanında akşamüzeri saatlerinde yemek yiyen vatandaşlar gece saatlerinde hastaneye başvurdu. Şu ana kadar 21 kişi bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye geldi. Hastaneye başvuran kişilerin rahatsızlıkları aynı olduğu tespit edildi. 11 kişi taburcu edilirken, 10 kişinin tedavisi sürüyor.

"Bizden başka da zehirlenenler hastanede vardı"

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvuran ve tedavileri tamamlanan 3 kişi, restoranda yedikleri tavuk dönerden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini söyledi. Arkadaş gruplarıyla İzzet Baysal Caddesi üzerinde yeni açılan bir tavuk döner dükkanına 5 arkadaş gittiklerini ifade eden ve hastaneden taburcu olan yabancı uyruklu bir vatandaş, "5 kişiydik, yemeğe gittik. 2 saat sonra karın ağrısıyla hastaneye geldik. Tavuk dürüm yedik. Cadde üzerinde yeni açılan dükkanda yedik. Bizden başka da zehirlenenler hastanede vardı" dedi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dönerci dükkanından incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Bolu’da tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi zehirlendi

Bolu’da tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi zehirlendi

Bolu'da aşırı sağanak yağış dereleri taşırdı!Bolu'da aşırı sağanak yağış dereleri taşırdı!

CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutacak! Erdoğan'ın heykelini Bolu'nun en görünür yerine dikecekCHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutacak! Erdoğan'ın heykelini Bolu'nun en görünür yerine dikecek

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!

Denizli de feci kaza: Karşı şeride geçen tır otobüsle kafa kafaya çarpıştıDenizli de feci kaza: Karşı şeride geçen tır otobüsle kafa kafaya çarpıştı

Beyazıt Öztürk Beyaz show ekranlara geri dönüyor! Peki hangi kanalda ne zaman yayınlanacak! İşte detaylar!Beyazıt Öztürk Beyaz show ekranlara geri dönüyor! Peki hangi kanalda ne zaman yayınlanacak! İşte detaylar!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizli de feci kaza: Karşı şeride geçen tır otobüsle kafa kafaya çarpıştı
Denizli de feci kaza: Karşı şeride geçen tır otobüsle kafa kafaya çarpıştı
İBB çalışanına terörden 7 yıl 6 ay hapis cezası!
İBB çalışanına terörden 7 yıl 6 ay hapis cezası!
FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı
FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı
Ehliyet sınavlarına hile karıştırarak milyonlarca lira para kazanan organize örgüte operasyon düzenlendi
Ehliyet sınavlarına hile karıştırarak milyonlarca lira para kazanan organize örgüte operasyon düzenlendi
Son Haberler
Fırsatçılar, asgari ücret zammına göz dikti! 'Suç duyurusunda bulunun'
Fırsatçılar, asgari ücret zammına göz dikti! 'Suç duyurusunda bulunun'
Titanik’in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu
Titanik’in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu
Bolu’da tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi zehirlendi
Bolu’da tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi zehirlendi
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Başkentte FETÖ/PDY örgütlerine eş zamanlı operasyon yapıldı çok sayıda gözaltı var
Başkentte FETÖ/PDY örgütlerine eş zamanlı operasyon yapıldı çok sayıda gözaltı var
Depremler devam ediyor! Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Depremler devam ediyor! Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Çok Okunanlar
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Meteoroloji açıkladı! İşte 21 Haziran Çarşamba hava durumu.
Meteoroloji açıkladı! İşte 21 Haziran Çarşamba hava durumu.
Denizli de feci kaza: Karşı şeride geçen tır otobüsle kafa kafaya çarpıştı
Denizli de feci kaza: Karşı şeride geçen tır otobüsle kafa kafaya çarpıştı
İmamoğlu yine değişim dedi! Fikrim net, değişim olmak zorunda!
İmamoğlu yine değişim dedi! Fikrim net, değişim olmak zorunda!
Derin dondurucudaki cesetlerin kimlikleri belli oldu
Derin dondurucudaki cesetlerin kimlikleri belli oldu
Burdur’da tarihi eser operasyonu
Burdur’da tarihi eser operasyonu
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!