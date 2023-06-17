Bolu'da aşırı sağanak yağış dereleri taşırdı!

Bolu'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Yenicepınar köyünün içinden geçen dereler taştı.

Bolu'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Şehir merkezinde kısa süreli etkili olan yağış, merkeze bağlı köylerde etkisini dolu ve sağanak şeklinde gösterdi. Yağan dolu ve kuvvetli sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Yenicepınar köyünde hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa süre içerisinde dereleri taşıran yağış nedeniyle tarlalar sular altında kaldı. Derenin evlere uzak olmasından dolayı ise herhangi bir su baskını yaşanmadı. Araçlarıyla seyahat etmek isteyen köylüler ise yola taşan dere suları nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Haberin Devamı

Yağmur yağışının durmasından kısa bir süre sonra ise yükselen dereler etkisini az da olsa yitirdi.