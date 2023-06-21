Bireysel satışlar mercek altında! 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasıyla ilgili yeni karar!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörüne dair yeni kararlarını açıkladı.

Otomotiv endüstrisindeki aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede etkili olduğu düşünülen "6 ay 6 bin kilometre" sınırlamasıyla ilgili düzenlemenin uygulama süresi, 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 aylık bir süreyle uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bireysel satışların düzenli olarak denetleneceği belirtildi.

"Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar “6 ay-6 bin kilometre” kısıtlama düzenlemesi kapsamında, düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, anılan satışlara ilişkin kayıtlar ile denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacaktır."

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DENETİMLER SÜRDÜRÜLECEK

Fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik sıkı tedbirlerin devam edileceği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"İnternet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da motorlu kara taşıtı satışlarında yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar düzleminde fahiş fiyat oluşumuna yol açan uygulamalar ile 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına ilişkin yoğun denetimlerimize devam edilecektir."

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Otomotiv Sektörüne Yönelik Tedbirlere İlişkin Basın Açıklaması



(21.06.2023) pic.twitter.com/2B2w0rJRj5 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 21, 2023

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