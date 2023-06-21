Fırsatçılar, asgari ücret zammına göz dikti! 'Suç duyurusunda bulunun'

Türkiye'deki kiralara yapılan aşırı artışlar her geçen gün daha da yükselmekte. Zam fırsatını bekleyen ev sahipleri şimdi de çalışanların asgari ücretine göz dikti. Asgari ücrete yapılan zamı kira fiyatlarına yansıtan fırsatçı ev sahipleri, zam kararının duyurulmasının hemen ardından kiralık ev ilanlarını değiştirdi. Bazı internet sitelerinde ilan veren ev sahiplerinin değişikliğe gittiği görüldü. Zam kararı açıklanmadan önce 8 bin TL'ye ilan verilen bazı evlerin gün sonunda 11 bin TL'ye, 12 bin TL'ye ilan verilen bir evin ise 17 bin TL'ye yükseldiği tespit edildi.

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Kiralarda aşırı fiyat artışı yapanlara karşı hukuki yaptırımların olduğunu hatırlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

BUNUN ADI FIRSATÇILIKTIR

Fırsatçı ev sahiplerinin kiraları arttırmasının domino etkisi yarattığını belirten Ağaoğlu "Henüz çalışanların ellerine yeni maaşları geçmeden asgari ücretin ilanıyla birlikte bazı emlak sitelerindeki kiralık evlerin kira fiyatları yükseltildi. Bu durumu fark eden diğer ev sahipleri de adeta domino etkisiyle kendi ilanlarındaki kira bedellerini arttırdılar. Bunun adı fırsatçılık ve vurgunculuktur." ifadesini kullandı.

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HAPİS CEZASI VAR

"Fırsatçı ev sahipleri ifşa edilsin, idari para ve hapis cezası uygulansın" diyen Ağaoğlu "Konya'da Şubat depremi ertesinde deprem bölgesinden ailelerin göç etmesi üzerine, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatmak isterim. Soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 237'nci maddesi yani 'fiyatları etkileme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Madde gereğince ise kiralarda fahiş fiyat uygulayanlara adli para cezası ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN

Ağaoğlu vatandaşlara suç duyurusunda bulunması çağrısı yaparak şunları söyledi:

Asgari ücretin ilanı ertesinde sebepsiz yere ev kiralarını arttıranlarla ilgili tüm vatandaşlar, o bölgedeki Cumhuriyet Savcılıklarına ilanların ekran görüntüsünü de ekleyerek suç duyurusunda bulunmalı ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayetlerini iletmelidir.

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