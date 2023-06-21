Titanik’in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu

Titanik'in enkazına turist taşımak için kullanılan küçük denizaltı, Atlantik Okyanusu'nda kayboldu.

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Titanik’in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu

Titanik'in enkazına turist taşımak için kullanılan küçük denizaltı, Atlantik Okyanusu'nda kayboldu.

Titanik'in enkazına tur düzenlemek için kullanılan küçük denizaltı Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. Deniz aracında kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, ABD'ye bağlı Boston Sahil Güvenliği tarafından denizaltıyı bulmak için bugün arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

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Küçük denizaltılar ile zaman zaman Titanik'in enkazını görmek için düzenlenen turlara uzmanlar ve turistler katılıyor. Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions, olaydan önce kısa bir süre önce Titanik enkazına düzenledikleri turun devam ettiğini açıklamıştı. Şirketin enkazı görmek için düzenlediği 8 günlük turun maliyetinin kişi başı 250 bin dolar olduğu biliniyor. Titanik'in enkazına dalış ve çıkış yaklaşık 8 saat sürüyor.

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Titanik'in enkazı 3 bin 800 metre derinlikte

Titanik'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

Yaklaşık 28 saatlik oksijen kaldı

Titan denizaltısının Newfoundland'ın başkenti St Johns'un yaklaşık bin 450 kilometre doğusunda ve 643 kilometre güneyinde olduğu düşünülüyor.

3 bin 800 metre derinlikte bulunan Titanik enkaz alanına iki saatlik dalışından bir saat 45 dakika sonra denizaltıyla temas kesildi.

ABD Sahil Güvenlik tahminlerine göre, Titan'da gemide yaklaşık 30 saatlik oksijen kaldı.

Arama sırasında 'vurma sesleri' duyuldu

Kanadalı bir arama uçağının denizaltının kaybolduğu bölgeden 30 dakikalık aralıklarla gelen "vuruş" tespit ettiğini söyleyen haberler geldi.

Hem Rolling Stone hem de CNN tarafından bildirilen notlarda "P8 [deniz aracı], bölgede her 30 dakikada bir çarpma sesleri duydu. Dört saat sonra ek sonar konuşlandırıldı ve çarpma sesleri hala duyuluyordu." denildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına liderlik eden Boston Sahil Güvenlik, konuyla ilgili yorum yapmadı.

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