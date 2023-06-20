Alman ordusu'nun savaş hazırılığı yaptığına dair belgeler ortaya çıktı

Almanya'nın Ukrayna'ya askeri destek sağladığı dönemde, Almanya merkezli haftalık siyasi dergi Der Spiegel, Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan gizli belgelere dayanarak yaptığı haberde, Almanya ordusunun envanterinde sadece 20 bin yüksek patlayıcı top mermisinin kaldığını belirtti. Haberde, Alman ordusunun bu mühimmat eksikliğiyle karşı karşıya olduğu ve bütçe komitesinin acil alımlar yapılması konusunda ikna edilmesi gerektiği vurgulandı.

Haberde belirtilen bilgilere göre, Alman ordusunun NATO'nun 30 günlük yoğun muharebeye dayanabilecek seviyede yeterli top mermisi envanterine sahip olabilmesi için 2031 yılına kadar yaklaşık 230 bin mermi temin etmesi gerektiği vurgulandı. Bu, Almanya'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek ve NATO'nun ortak hedeflerine uygun olarak hazır bulunabilirliği artırmak için önemli bir hedef olarak belirlenmiştir.

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Dergi de yazılana göre, Almanya Savunma Bakanlığının bütçe komitesine, önümüzdeki aylarda hızlandırılmış topçu ve tank mühimmatı alımı için 9 sözleşme sunmayı hedeflediği ifade edilmiştir. Bu adımın, Rusya'nın saldırılarına karşı savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla atıldığı belirtilmektedir.

Haberde belirtildiği gibi, Almanya Savunma Bakanlığı'nın bütçe komitesine, hızlandırılmış bir şekilde topçu ve tank mühimmatı alımı için 9 sözleşme sunma hedefi olduğu ifade edilmiştir. Bu adımın, Rusya'nın saldırılarına karşı savunma kabiliyetini güçlendirmek ve Almanya'nın kendi savunması için gerekli envanteri sağlamak amacıyla atıldığı belirtilmektedir.

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Aynı zamanda haberde, Almanya gibi birçok ülkenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı kendilerini savunmak için Ukrayna'ya top mermisi tedarik etmek için adımlar attığı ve bu süreçte kendi savunma stoklarını azalttığı ifade edilmektedir.

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