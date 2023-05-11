Almanya'da Mercedes fabrikasında katliam! Düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybetti!

Almanya'nın Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasına ait fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda iki Türk işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, Türk kökenli saldırgan ile öldürülen işçilerin arasında daha önce tartışma yaşandığını öne sürdü.

2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRIDA, SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polisin, 53 yaşındaki saldırganı gözaltına aldığı ve sorgulamak üzere emniyete götürdüğü ifade edildi.

Emniyetten ve resmi makamlardan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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Mercedes Basın Sözcüsü Johannes Leifert, Alman medyasına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haber, bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz ölenler, yakınları ve olay yerindeki tüm meslektaşlarımızla birlikte. 2 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi ise polis tarafından gözaltında tutulmaktadır."

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