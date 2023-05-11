Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, baskılara dayanamayarak, "Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum" açıklamasında bulundu.

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Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum

Son dakika: Memleket partisi genel başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda canlı yayında açıklamada bulundu.

Hakkında video kaset olduğu iddia edilen Muharrem İnce," Böyle bir iftira furyasını hiçbir siyasetçi görmedi. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Benim böyle bir görüntüm yok, bu iftira. " açıklamasında bulundu.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce konuşmasının sonunda " her evden memleket partisine bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

Muharrem İnce'nin açıklaması şu şekilde:

O çekilemez, saraydan para aldı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın, seçimi kaybedince suçu bize atacaklar yoksa. O yüzden adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum.

İşte İnce'nin açıklamasından satır başları...

- İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.

- Yanlışa yanlış , doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.

- Sahte dekontler, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Türkiye'de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.

"Benim böyle bir görüntüm yok"

- Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira!

"Partime her evden bir oy istiyorum"

- Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki DEVA'lı, Gelecek'li var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum"

- Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak 'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bu sahte dekontlardan, görüntülerden çekindiğim yok. 45 gündür direniyorum.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık.

- Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum.

O GÖRÜNTÜLERE RESEN SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘tehdit’, ‘şantaj’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyuruldu.

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