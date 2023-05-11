AK Parti mitinginden Muharrem İnce'nin seçmenine çağrı "Yeriniz Erdoğan'ın yanıdır"

AK Parti’nin Ankara Pursaklar’daki mitinginde yapılan baskılar sonucunda dayanamayıp cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve seçmenine çağrı yapıldı.

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AK Parti mitinginden Muharrem İnce'nin seçmenine çağrı "Yeriniz Erdoğan'ın yanıdır"

14 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28. milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala siyasi gündem cumhurbaşkanı adayı Mauharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla adeta sarsıldı.

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin seçmenlerinin hangi adaya oy vereceği tartışılırken, AK Partinin Pursaklar’daki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptıktan sonra Erdoğan'ın danışmanı Orhan Karakurt, İnce’yi destekleyenlerden Erdoğan’a oy istedimesi gündeme bomba gibi düştü

AK Parti mitinginden Muharrem İnce'nin seçmenine çağrı "Yeriniz Erdoğan'ın yanıdır"

"SİZİN YERİNİZ ŞANTAJCILARIN, KASETÇİLERİN, MONTAJCILARIN YANI DEĞİL. MİLLETİN ADAMI ERDOĞAN'IN YANIDIR."

"Yedili masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki... Bugün Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz. Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil. Milletin adamı Erdoğan'ın yanıdır."

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