Muharrem İnce'den sonra Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor?

14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala siyasi gündem bomba haber ve gelişmelerle sarsılmaya devam ediyor. Uzun zamandır Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme baskılarına dayanamayarak bu gün adaylıktan geri çekildiğini açıklamasından sonra Sinan Oğan'da adaylıktan çekilecek iddialarına Oğan'dan açıklama geldi.

"OĞAN: SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak " Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz." dedi.

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