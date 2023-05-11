Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine 6'lı masadan ilk açıklama!

Muharrem İnce'nin Yoğun baskılar sonucu seçimler 2 gün kala adaylıktan çekildiğini açıklamasından sonara 6'lı masadan ilk açıklama geldi.

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Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine 6'lı masadan ilk açıklama!

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum." dedi.

Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'ndeki seçim bürosunu ziyaret etti.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine 6'lı masadan ilk yorum!

"MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ OLUMLU KARŞILIYORUM"

Seçim bürosunun önünde toplanan kişilere hitap eden Uysal, "Bu sürecin başından itibaren milletimizin ümidi her daim Millet İttifakı olmuştur. Millet İttifakı'nın adayı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur. " ifadesini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Uysal, "Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum. Allah'ın izniyle kalan sürede bu büyük başarıyı, birinci turda tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde milletimiz gereğini yapacaktır." diye konuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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