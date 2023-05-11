Adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama var

Uzun zamandır adaylıktan çekilecek mi tartışmaları yapılırken Muharrem İnceye, yapılan baskılar sonucu bu gün adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından, merak edilen Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak, geçerli sayılacak mı? Cevap YSK'dan geldi

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Adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama var

Memleket partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimlere 2 gün kala adaylıktan çekildiğini açıklama yapmasından sonra kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Oy verecek seçmenler adaylıktan çekildiğini açıklayan İnce'nin seçmen pusulasında resmi ve ismi olmaya devam edecek mi? Resmi ve ismi olmaya devam edecekse İnce'ye verilecek oylar ne olacak? Geçerli mi sayılacak, geçersiz mi sayılacak diye araştırmaya başladılar.

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MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNDEN SONRA YSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

"PUSULA DEĞİŞTİRİLMEYECEK, OYLARI GEÇERSİZ SAYILMAYACAK"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi. Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

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