İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde seçimler için yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı "Kimin parasını dağıtıyorsun?"

İBB Başkanı seçildiği günden itibaren yaptığı konuşma ve davranışlarıyla hep tartışma konusu olan Ekrem İmamoğlu, için çok konuşulacak iddia ortaya atıldı

Açıklamalarıyla ve yaptıklarıyla ülke gündemini meşgul etmekten başka bir şey yapmayan, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da şehir şehir gezerek miting düzenliyor.

İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMASI İÇİN YILLIK İZNE ÇIKMIŞTI

İstanbul dışında yaptığı mitinglerle bazı çevrelerin tepkisini alan İmamoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde yıllık izne ayrıldığı ortaya çıktı.

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Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı olduğu İstanbul'a arada bir uğrarken İstanbullular ise yaşanan sorunlardan çile çekiyor. Bozulan İETT otobüsleri ve metro seferlerinde yaşanan arızalardan dolayı İstanbullu canından bezdi.

İSTANBUL BÜTÇESİNİ BAŞKA İLLERDE KENDİSİ İÇİN KULLANIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullu vatandaşlara ayırması gereken bütçeyi ise farklı amaçlarla kullandığı ortaya çıktı.

"KİMİN PARASINI DAĞITIYORSUN?"

ensonhaber.com'un iddiasına göre İmamoğlu'nun, seçimler için gittiği şehirlerde mitinge katılan vatandaşlara 1.000 TL'lik yardım kartı dağıttığı belirlendi.

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İMAMOĞLU KARTLARIN ÜZERİNE KENDİ ADINI YAZDIRDI

Bütçeyi seçim çalışmalarında kullanan İmamoğlu'nun kumanya kartlarına kendi adını yazdırdığı görüldü.

Daha önce mitinge katılım şartı ile 1.000 TL kumanya kartı dağıtan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni skandal... İmamoğlu muhtarlara mitinge destek vermeleri şartı ile 10.000 rüşvet verdiği iddia edildi. Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya da tepki çığ gibi büyüdü.

İBB'NİN KUMANYA KARTLARINI KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMASI İÇİN DAĞITIYOR

Daha önce milliyetçiliğin kalelerinden olan Erzurum'da tiyatro ile ortamı geren Ekrem İmamoğlu, milliyetçiliğin bir diğer kalesi olarak bilinen Trabzon'da halka şirin gözükmek için İBB'nin kumanya kartlarını dağıtmaya başladı.

MUHTARLARA 10.000 TL RÜŞVET TEKLİF ETTİ İDDİASI

Trabzon'da İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ile yapacağı miting öncesi vatandaşlara mitinge katılım şartı ile 1000 TL'lik market kartı veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de yeni bir skandalla gündeme geldi. Mitinge katılıma destek olmaları şartı ile muhtarlara 10.000 TL rüşvet teklif ettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü.

"SEÇİM PARAYLA DEĞİL GÖNÜL ALMA İLE KAZANILIR"

Seçimin parayla değil gönül alma ile kazanılacağını öğrenemeyen 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, kumanya kartına farklı bir boyut kazandırdı.

"TERÖRÜN PARASI KURSAĞIMIZDAN GEÇMEZ"

Sosyal medya hesaplarından konu ile alakası yorumlar ve paylaşımlar yapan Trabzonlular Ekrem İmamoğlu'nun dağıttığı kumanya kartlarına tepki gösterdi, "Terörün parası bize haram", "Boğazımızdan haram lokma sokmaya çalışıyorlar" "Ne terörün planı ne de terörün parası geçmez Karadeniz'den" paylaşımları yapıldı.

KAYNAK: ensonhaber.com

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