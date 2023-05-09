Erzurum'daki İmamoğlu'na taşlı saldırı olayları nedeniyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi belli oldu

İstanbul büyük şehir belediye başkanı ve millet ittifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a giderek esnaf ziyareti esnasında çıkan olaylarda kalabalığa taş attığı tesbit edilen ve göz altına alınan uzman çavuş M, Akif k'nin ifadesi ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Milli Savunma Bakanlığı, uzman çavuşun gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli P. Uzm. Çvş. M. Akif K. gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir. P. Uzm. Çvş. M. Akif K. hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

UZMAN ÇAVUŞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan MSB tarafından sözleşmesi feshedilen Piyade Uzman Çavuş M. Akif K''in, 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi ortaya çıktı. M. Akif K, ifadesinde şunları söyledi; "Ben daha önce emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynısını tekrar ederim. Arkadaşım Serhat'la birlikte gezmek amacıyla caddeye doğru gittik. Caddede Serhat'la ayrıldık. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması daha yeni başlamıştı. Serhat'la birlikte miting alanının dışında bekleyen gruba katıldım. Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim. Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde bağırdım.

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İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

"ELİMDEKİ DEMİR PARALARI FIRLATTIM"

Hakaret içerikli kelimeler kullanmadım. Elimdeki demir paraları insanlara zarar vermeyecek şekilde fırlattım. Sonrasında Serhat'la ayrıldık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Soğukkanlılığımı koruyamadığım ve bu olaya karıştığım için pişmanım. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum."

MSB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle, Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Akif Keleş'in gözaltına alındığını açıklamıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Söz konusu açıklamada "Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir" denilmişti.

Öte yandan P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtilmişti.

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