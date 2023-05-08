Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Erzurum halk buluşmasının görüntüleri ortaya çıktı, Bakın olayları başlatan kimler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde taşlı saldırı öncesi alana belediye otobüslerini yığan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, provokasyonla ilgili de CHP ve İmamoğlu'nu suçladı.

OLAYLARI İLK BAŞLATAN CHP'LİLER

CNN Türk canlı yayına katılan sekmen yaptığı açıklamada olayları ilk başlatan Erzincan ve Sivas'dan geldiği söylenen kişiler tarafından taş atıldığı olayların bu şekilde başladığını belirterek ellerinde görüntüler olduğunu söyledi. yayınlanan görüntülerden imamoğlunu izlemeye gelen bir grup kişiler tarafından etrafa taşlar atıldığı gözüküyor.

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Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Semken, provokasyonu CHP'lilerin yaptığını savundu. Mitinge katılanların dolar kuru ve bakan Nureddin Nebati'yle ilgili taşıdığı dövizleri de 'kanıt' olarak sunan Mehmet Sekmen şunları söyledi:

"Bu kaosu yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisidir. Çünkü etrafta kimseyi görmeyince o zannediyor ki bu milliyetçi-muhafazakar şehirde on binlerce insan cumhurbaşkanımızı karşıladığı gibi onu da karşılayacak. Geçti o günler. Artık senin ipliğin pazara çıktı. Size bu milletten artık destek yok. Bunu böyle bilesiniz Allah'ın izniyle. Onun için şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı hukuku yok. Valimizi, emniyetimizi, polisimizi zora sokacak hiçbir harekete şeyi yok.

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'BUNUN CEVABI BUDUR'

Ben şu anda nöbetçi cumhuriyet savcılığına geçiyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı ne zaman miting için resmen müracaatta bulundu? Eğer bu işleri böyle yasalara aykırı yaparsanız bunun cevabı budur.

İSTANBUL MİTİNGİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK İÇİN GAYRET SARF EDEN BİR HADİSE

CHP'liler 'aslında bakan olmasa komik adam' diye pankartlarla gelerek... Bizzat taşlar sopalar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Zaten 150-200 kişilik bir grup bu. Böyle bir miting yapabilecek halleri yok. Bu hale düştükleri için 'Nasıl bir kaos yaratalım. Nasıl bir sıkıntı yaratalım' diye hem Erzurum hem de bugün yapılan İstanbul mitingine gölge düşürmek için gayret sarf eden bir hadise. (Cep telefonunu göstererek) Bakınız CHP'li gruptan taşlar karşı tarafa atılıyor. Tespit ettik. Taşı atan kendileri, polisi zora sokan kendileri. Arkasından deniyor ki, efendim vali vazifesini yapmadı. Şehrimin valisi, şehrimin emniyet müdürü... Arkadaşlar buranın miting alanı olmadığı ifade edilmiş. Sadece esnaf ziyaretine izin verilmiş. Ama biz bu alanda miting yapacağız diye zorlanır, zorbalık kullanılırsa devletin yapabileceği başka bir şey yok. Aynı heyetten de etrafta bulunan insanlara taşlar, sopalar atılıyor."

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