İmamoğlu'nun olaylı Erzurum halk buluşası ile ilgili AK Partiden İlk açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda gerginlik yaşandı.

İmamoğlu'nun bulunduğu otobüs, Havuzbaşı Meydanı'ndaki program alanına girdiği sırada bir grup tarafından otobüse yabancı cisimler atıldı.

Konuşmasını kesmek zorunda kalan ve seçim otobüsü üzerinden emniyet güçlerini önlem almaya davet eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, protestoların artması üzerine geldiği Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı’ndan ayrılmak zorunda kaldı.

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Bu esnada Millet İttifakı’na dahil partililer ve protestocular arasında gerginlik ve karşılıklı sataşmalar başladı. Polis yer yer karşı karşıya gelen gruplara müdahale etmek zorunda kaldı. Saat 19:30’a kadar devam eden gerginlik ve protestolara zaman zaman polis güç kullanmak zorunda kaldı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Partiler, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kuruluna bildirir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mitinglerin nerede yapılabileceğini İlçe Seçim Kurulları belirler ve ilan eder. Partiler, bu yerlerin hangisinde, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kuruluna bildirir. Bu kuralların hiçbirine uymayacaksın, bir de Bizi/Erzurum'u suçlayacaksın. Hadi ordan” ifadelerini kullandı.

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"PARTİSEL YAPILACAK MİTİNG ALANI BELLİDİR"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İmamoğlu'nun kentteki programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 4 Mayıs'tan itibaren miting alanlarıyla ilgili yetkinin İl Seçim Kuruluna geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İl Seçim Kurulu miting yapılıp toplantı yapılacak alanları belirlemiştir. Bizim şehrimizde tanıtım yapmak üzere araç gereçlerimizi koyduğumuz bir alanı, gayri yasal olarak zorla miting alanına çevirmek istemektedir. Aslında İl Seçim Kurulu tarafından miting yapılacak alanlar belirlenmiştir. Bu vesileyle gayri yasal toplantı ve miting yapmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi, hem kamuoyunu yanıltmakta hem de korsan miting yapma peşinde koşmaktadır. Burada bizim herhangi bir yeri işgal etme, herhangi bir yeri toplantı yapmamak üzere kapatma diye bir durumumuz söz konusu değildir. Biz kendi tanıtımımızı, kendi imkanlarımızla kendi belirlediğimiz alanda yapmaktayız. Bunun dışında partisel yapılacak miting alanı bellidir."

VALİDEN AÇIKLAMA: RESMİ MİTİNG OLSAYDI...

Erzurum Valisi Okay Memiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla kentte düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı, resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi. Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, birçok daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik." dedi.

"MİTİNG" OLARAK DEĞİL, "ESNAF ZİYARETİ OLARAK PROGRAMLANMIŞTI"

Vali Memiş, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu'nun kente ziyaretinin bir "miting" olarak değil, "esnaf ziyareti" olarak programlandığını söyledi.

Seçim yasaklarının 4 Mayıs itibarıyla başladığını ve 4 Mayıs'tan itibaren seçimlerle ilgili bütün emir-komuta zincirinin, il ve ilçe seçim kurullarında düzenlendiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Daha önceden bize yapılan müracaatlarında miting alanı olarak gösterdiğimiz bir yer vardı. Orada miting yapılmadı. Bu 4 Mayıs’tan önceki tarih içindi. Bu tarihten sonra ise miting yapılamayınca, Sayın İmamoğlu’nun ilimize ziyaretlerini sayın il başkanı bize ifade etti. Biz de bu konuyla ilgili olarak yetkinin il ve ilçe seçim kurullarında olduğunu, bununla birlikte bütün siyasi partilerin gerekli demokratik haklarını kullanabileceğini böyle bir ziyaret olması halinde her türlü tedbiri alacağımızı söyledik. Esnaf ziyaretinden sonra da uygun olan yerlerde konuşma yapılacağı, halka hitap edileceği söylendi. Aslında bu bir noktada miting gibi değerlendirilebilirdi. Çok fazla yasaklayıcı davranmamak adına bu konuda bizim için önemli olan sayın misafirlerin güvenliğini almak olduğunu ifade ettik. Nitekim o şekilde planlandı. Biz Sayın İmamoğlu'nun ilimize ziyaretini, havalimanından şehir merkezine gelene kadar, ondan sonraki muhtemel konuşma alanından sonraki bütün güvenlik tedbirlerimizi ona göre aldık hatta çok üst düzeyde tedbir aldığımız söyleyebiliriz."

"1000'İN ÜSTÜNDE POLİS KARDEŞİMİZİ, BURAYA GÖREVLENDİRMİŞTİK"

İmamoğlu'nun havalimanına indikten sonra şehir merkezine geldiğini ifade eden Memiş, "Esnaf ziyaretinden sonra yapılacak olan muhtemel konuşma yerlerinden birisi olan Havuzbaşı’na doğrudan yönlendirildiler ve geldiler. Bizim orada gerekli güvenlik tedbirlerimiz vardı. 1000'in üstünde polis kardeşimizi, arkadaşımızı buraya görevlendirmiştik. Konuşmasını yaptığı sırada bariyerlerin arkasına su şişeleri atılmaya başlandı. Kendileri konuşmayı yarıda bırakarak havaalanına döndüler ve oradan da ilimizden ayrıldılar. " dedi.

Memiş, devlet olarak bütün siyasi partilerin yapacakları programlarda gerekli güvenlik tedbirlerini almanın görevleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTIR"

"Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi. Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, birçok daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik. Şu ana kadar ilimizi Cumhurbaşkanı'mız da dahil olmak üzere birçok siyasi lider ziyaret ettiler. Her türlü çalışmayı yaptılar. Hatta daha önce Meral Akşener Hanım da ilimizi ziyaret etmişlerdi. Orada da yine aynı şekilde konuşma yapıldı. Olay kendiliğinden gelişti. Miting haricindeki vatandaş ve esnaf ziyaretlerine karşı biz daha esnek bir şekilde hareket ediyoruz. Böyle tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Bizim yaklaşımımız, yasaklayıcı bir yaklaşım değil, herkesin seçim ortamında, yasaların mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde hareket edip gerekli güvenlik tedbirlerini almaktır."

"17 KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA MÜRACAAT ETTİ"

Programın düzenlendiği alanın miting alanı olmadığını yineleyen Memiş, "Dolayısıyla tedbirlere rağmen, yapılan bariyerlere rağmen, direkt arkasında müdahale oldu. Ondan sonra gerekli müdahalede bulunduk. Bize göre yerinde müdahalede bulunduğumuzu değerlendiriyoruz. Ancak kendileri tarafından 'çok yerinde olmadı' şeklinde değerlendirildi. Bu bilgilendirmeyi kamuoyuna duyurmayı hissettim. Orada tahrip olmuş bir kesim vardı. 17 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ettiler. Bunlardan 9 kişiyi tedbir amaçlı müşahede altında tutuyoruz ama durumları ağır değil. Hafif yaralı şeklinde ve onların takibatını yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı." ifadelerini kullandı.

ERZURUM VALİASİNDEN AÇIKLAMA

"İhtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır. Önemli olan orada bir şekilde galeyana gelmiş kitlenin sakinleştirilmesiydi. Orada Sayın İmamoğlu’nu dinlemek için alana gelen vatandaşların, oradan sağlıklı bir şekilde ayrılmasını temin etmek öncelikli görevimiz. Onu da şu an temin ettik diyebilirim. İhtiyaç olması halinde konunun savcılığa intikal etmesiyle beraber gözaltı işlemleri ihtiyaç olursa gözaltı olacaktır. Şu anda şehir hastanesinde 3 vatandaşımız, 2 vatandaşımız da üniversite hastanemizde müşahede altında, diğerleri ise taburcu edildi. Burada şunu özellikle ifade etmek isterim, yaşanan olaylarda Erzurumlu vatandaşlarımızın tamamı ve geneli ile ilgili katiyen böyle bir sorunun içerisinde olmamak gerekir. Devlet olarak bu konuyu inceleyeceğiz tabii. Yani özellikle sosyal medyada olsun, yayın kuruluşlarında olan hususlara da itibar etmeyelim. Bizim bilgilerimiz çerçevesinde olayın yorumlanmasını daha uygun olacağını değerlendiriyoruz."

AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

Küçükoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır.

4 Mayıs’tan itibaren gösteri, miting vb. faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler İl Seçim Kurulu’na müracaat eder ve gerekli izin sonrası istenilen alanlar tahsis edilir.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı Yeni Miting Alanı’nı dolduramayacağı için ucuz mağduriyet edebiyatı yaparak, yine yalan ve iftiraya başvurmuştur. ‘Miting yapmamıza izin verilmiyor’ imajını oluşturmaya çalışan bu zihniyet, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kaldı ki toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır.

Miting yapacak cesareti olmayanların, aziz milletimizin hasletlerinden uzak olan terör sevicilerine en güzel cevabı, en güzel tokadı sandıkta aziz milletimiz verecektir.

Bu arada talep edilen yer miting alanı değildir. Havuzbaşı Meydanı’nda yatırım ve projelerimizin açılış ve teşhiri sürekli yapılmaktadır. Hal böyleyken asılsız iddia ve söylemlerle şahsımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizi hedef haline getirenleri şiddetle kınıyorum.

Söz konusu alanın sürekli olarak Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından teşhir alanı olmasına rağmen, partimize ve seçim çalışmalarımıza yönelik provokasyonlara meydan vermemek adına araçlarımız Kent Meydanı’ndan çıkartılmıştır.

Muhalefet ittifakının her fırsatta yaptığı mağdur rolüne karşı kadim şehir Erzurum’un, yerel yönetimlerde duayen isim olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e karşı iftira, ve ithamlara fırsat vermeyeceğiz.

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