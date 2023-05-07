Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert tepki: " Tek tek açıklayacağım, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür"

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki: Tek tek açıklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum mitinginde yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Soylu, "Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür. Bu provokatörü adım adım nasıl hazırladığı tek tek açıklayacağım" dedi.

SOYLU, "EKREM İMAMOĞLU'NUN KENDİSİ PROVOKATÖRDÜR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum mitinginde yaşananlar olayların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, İmamoğlu'na "Kendisi provokatördür" dedi.

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"BU PROVOKASYONU ADIM ADIM NASIL HAZIRLADIĞINI TEK TEK AÇIKLAYACAĞIM"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım."