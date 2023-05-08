Soylu'dan İmamoğlu'na olay sözler! "İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun olaylı ve provokasyon kokan Erzurum halk buluşması olayları ile ilişkin açıklamalarda bulundu. İmam oğlunu provokatörlükle suçlayan bakan soylu yaptığı açıklamada "İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir" dedi.

"EKREM İMAMOĞLU TÜRKİYE'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK YALANCISIDIR"

"Kendini devletin üzerinde gören. İBB'yi terör örgütü elemanlarıyla dolduran bu şahıs özellikle gittiği her yerde bu tip provokatif ve tahrik gücü olan işler gerçekleştiriyor. Bugün Sivas'ta da mitingi vardı. İStanbul'daki hizmeti bittiği için Sivas'taki, Erzurum'daki hizmeti gerçekleştirmek için adım atıyor. Şimdi 4 Mayıs'tan sonra siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı kimdedir YSK'dadır. Belli prosedürler içerisinde kampanya yapabilirsiniz ama çerçeveleri vardır. Bir ilde böyle bir miting söz konusuysa oraya ait alanlar var. Örneğin İstanbul'da kura çekildi ve İBB tarafından Yenikapı kazındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye İBB'dir. Diğer İstanbul belediyeleriyle kıyaslayarak söylüyorum. Mağduriyet edebiyatı yapıyor. İstanbul'daki halini görüyorum diplerde. Ancak nerelerden kurtarabilirim 'Bu tip provokatif şeyler yaparsam kendi siyasetimi kurtarırım' diyor. Bugün Sivas için müraacat ediyor. 7 Mayıs için Mevlana meydanı bölgesinde 'halkı selamlama' teklifinin oy çokluğuyla reddine. Diyor ki izin istiyorum sizden 'size ayarladığım bir yer var' diyor YSK. Nasıl ki İstanbul'da bize Atatürk Havalimanında yap dediler orada da aynı şekilde yer verilmiş. Bu beyefendi ona rağmen o dediği yerde miting yaptı. Bu bir kanunsuzluk. O zaman herkes istediği yerde istediği şeye sahip olsun. Böyle bir şey yok ki. Bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bu arkadaşın gündem hastalığı var. Zaten Bay Kemal, Mansur Yavaş ve İmamoğlu birbirlerinden nefret ediyorlar. Esas rekabetleri bizle değil, kendi içerleriyle. Sivas'ta YSK'nın başka bir yeri gösterebilecekken getirip burada bu işi inatla yapmak istemesinin temel sebebi bu kavgayı kanatmak. Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini nerede yaptı? İstasyonun yanındaki büyük bir alanda YSK'nın gösterdiği yerde. Akşener'de aynı yerlerde merkezde yapmak istedi 'orada yapamazsın, sizin yeriniz orası' dediler. Neden? Çünkü kalabalık toplayamıyorlar. Kendi gövde gösterimi yapayım oradan çıkayım diyorlar. Miting dediğiniz, miting alanında yapılır. Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardandır. Hem yalancı hem sahtekardır. "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü Yakutiye Kent meydanından başlayarak, "Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecektir gereğini bilgilerinize arz ederim. Suat Dülger Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı imzalı." Bir yerde olay çıkartmak istiyorlar. Biliyorsunuz bunların yalanları çoktur. Bu belgeye bir cevap versinler. Devletin Valisine hakaret ediyorsun. Bin polis var. Bunlar ne yaptılar buna rağmen aynı Sivas'ta yaptıkları gibi seçim kurulu izin vermemesine rağmen. Bunların hepsi hak düşürücüdür. Toplum nezdinde itibarını kaybettiği çok net bir şekilde gözüküyor. İstanbul'da hiçbir hizmeti yok. Bir tahriki de şuradadır. Van'da Selo'ya özgürlük naraları atılırken bunlar HDP'nin ve PKK'nın zafer işaretini yaptılar.

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"POLİS VE TOMALAR OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ"

"Yalanı yukarıdan aşağıya bu kadar net konuşabilen ikinci kişi yok. Genel hazımsızlık İstanbul mitingi. Midelerine oturdu. Büyük İstanbul Mitinginin konuşmasını engellemek için başarısız bir siyaseti ortaya koymaya çalıştı. Polis ve TOMAlar müdahale etti. Hastaneye götürülenlerden biri itiş kakışmadan başında yara oluşmuş. Diğerleri ise tamamen şuramda ağrı var kontrol edin diyenler. Tamamen tiyatro. Erzurum'da sözde milliyetçiler diyor. Erzurumlulara provokatörler diyor. Birçok sözler ifade ediyor. Tamamen insanları tahrik ve sınıflandırma anlayışı var. Allah bu adamdan Türkiye'yi kurtarsın. Hele zaten akşamdan sonra ağzının ayarı kaçıyor. Ne ağzının ayarı var ne de başka bir şey."

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"ERZURUM'DAKİ HERKESİN MİLLİYETÇİ DAMARI EN ÜST NOKTADADIR"

"Orada her şey açık olunca her şey spontane gelişiyor. Kendisi açık olmasını istiyor zaten. Yarım saat öncesine kadar bin kişili gruplar sokakta dolaşıyorlar. Bunlar Erzurum'un milliyetçi vatandaşları. Germişler insanları zaten. Sükunete çağırıyor yetkili arkadaşlar. O şehirdeki herkesin milliyetçi damarı en üst noktadadır. Dadaş onlar. Bir şehit cenazesine 15 binler, 20 binler gider. Bu şehirlerde kendi değerleri üzerinden bir provokatiflik yapmaya kalkarsanız Allah korusun. Arkadaşlar bence çok başarılı bir şekilde yönetmişler. Bir kişinin kafasının kanaması dışında başka bir olay yok."

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