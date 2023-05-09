SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala istanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve millet ittifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun erzurum halk buluşmasında yaşanan olaylar la ilgili "FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı" manşet haberiyle çok tartışılacak bir iddia ortaya atıldı.

14Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferle çıkacağı görülünce ardı ardına provokasyonlar yaşanmaya başladı. Erzurum’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’nun YSK’dan izin alınmadan yapılan mitinginde yaşananlar bunun son örneği oldu. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda otobüsün üzerinden konuşan İmamoğlu’nun taraftarları ile oradaki bir grup arasında taşlı kavga çıktı. Taşlar İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse de isabet etti.

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TAŞ ATAN İSTİHBARATÇI ASKER

İmamoğlu’na taş atanlardan birinin kimliği ise Türkiye’nin nasıl karanlık bir provokasyonla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre bu isim Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş M. Akif K.

HALA İSTİHBARATTA GÖREVLİ

FETÖ’den işlem gören M. Akif K.,’nın hala aktif olarak görevde olduğu öğrenildi. K.’nın FETÖ’den işlem görmesine rağmen pasif bir birime alınmayıp hala en kritik birim olan istihbaratta bulunması ise şaşırttı. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan K. polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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15 KİŞİ GÖZALTINDA

İmaoğlu’nun ‘korsan mitingi’nde çıkan olaylara ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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