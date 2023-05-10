Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28 dönem milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala günlerdir millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK destekli HP ile kapalı kapılar ardında ne görüşüldüğü merak ediliyordu.

Seçim kampanya sürecinin en çok tartışılan konusu olan PKK ve HDP sözcülerinin Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklayıp yapmış olduğu açıklamalar çok tartışılıyor ve kafalarda Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmede HDP ve PKK ile nelerin konuşulduğu nelerin vaat edildiği hep konuşuldu tartışıldı durdu

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Kılıçdaroğlu ile HDP arasında kapalı kapılar arkasında iddia edilenleri haklı çıkaracak bir gelişme yaşanarak HDP, Van milletvekili Sinan Çiftyürek, "Kürdistan’a statü istiyoruz. Sloganımız Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük." sözleri büyük tepki çekti.

HDP: "KÜRDİSTAN’A STATÜ İSTİYORUZ. SLOGANIMIZ TÜRKİYE’YE DEMOKRASİ, KÜRDİSTAN’A ÖZGÜRLÜK"

HDP/ Yeşil Sol Parti Van milletvekili Adayı Sinan Çiftyürek'in "Kürdistan’a statü istiyoruz. Sloganımız Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük." sözleri büyük tepki çekti.

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HDP Van milletvekili adayı Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, 'Kürdistan'a özel statü' için çalışacaklarını söyledi.

"KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK"

"Kürdistan'a statü istiyoruz." açıklamasında bulunan Çiftyürek, 'Kürdistan'a özgürlük' naraları atıp, "Anayasada Kürt halkının varlığı kabul edilsin istiyoruz. Sloganımız ‘Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük." diye konuştu.

"Şimdiden belirlememiz veya isimlendirmemiz mümkün değil" Skandal açıklamalarını sürdüren Sinan Çiftyürek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan’a statü istiyoruz. Güney’de resmi bir statü var. Kuzey statüsüz kalamaz. Diğeri; Kürtler madem Türkler ile eşit yurttaştır, kardeştir diyoruz anayasada Kürt halkının varlığı kabul edilsin istiyoruz. Sloganımız ‘Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük’. Coğrafik bir statü olmalıdır. Bu statü Güney modeli mi olur? Belediyeler üzerinden mi olur? Şimdiden belirlememiz veya isimlendirmemiz mümkün değil."

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