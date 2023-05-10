İstanbul bunu hak etmiyor! Sahipsiz kalan İstanbul'un hizmetleri çocuk işçilere kaldı

Seçildiği günden beri İstanbul'u adeta kaderine terk ederek hiçbir iş yapmayan şimdilerde ise Türkiye genel seçimleri için il il gezen Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği mega şehir kaderine terk edilmiş durumda.

"İSTANBUL SENİN" SLOGANI NE HALİNİZ VARSA GÖRÜNMÜ DEMEK?

Tanıtım reklamlarında "İstanbul Senin" afiş ve reklamlarıyla adeta İstanbul halkına "İstanbul senin, ben yokum sizi kaderiniz ile baş başa bıraktım, ne haliniz varsa görün" dercesine, seçildiği günden beri İstanbul'a hizmet yapmadan oluşturulan algılarla, çok şey yapılmış gibi halkı yanıltan Ekrem İmamoğlu, yarım yamalak yapmış olduğu hizmetlerde de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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İSTANBUL'UN PEYZAJ İŞLERİ ÇOCUK İŞÇİLERE KALDI

İBB'nin Pendik'te peyzaj çalışma kapsamında yol ortasındaki çiçek ve otların, trafiğin yoğun olduğu bir ortamda güvenliğin hiçe sayıldığı, en önemlisi de iş konusunda ehil olmayan çocuk işçilerin yapması, görenleri hayrete düşürdü.

"İSTANBUL BÖYLE BİR YÖNETİMİ HAK ETMİYOR"

Sabah işe gitmek için otobüs durağında gördükleri manzara karşısında şok olan vatandaşlar duruma tepki göstererek "İstanbul ne hallere düştü, İstanbul bunları hak etmiyor" diyerek tepki gösterdi.

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MAZBATIMI VERİN DİYE ORTALIĞI AYAĞA KALDIRMIŞTI

Öte yandan 24 Haziran yerel seçimleri sonucu "Mazbatamı verin, İstanbul'un kayıp 1 güne bile tahammülü yok, benim çalışmam lazım" diyerek ortalığı ayağa kaldıran İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra İstanbul gibi metropol şehri en zor günlerinde o tatilden, o tatile giderek İstanbul'u kaderine terk etmişti. Bu durum bir çok vatandaş tarafından tepkilere yol açmıştı.

Şimdi yine İmamoğlu'nun görevinde olmayışı Türkiye'yi il il dolaşarak genel seçim çalışmalarına katılması büyük tartışmalara neden olmuştu.

İstanbul ve Ankara’yı kaderleriyle baş başa bıraktınız

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