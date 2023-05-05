İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!

Yaptığı tatillerle gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu, seçimlere kadar yine yıllık izne çıktığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun İzin kağıdı sosyal medyaya düşmesiyle haberdar olan İstanbullular duruma tepki gösterdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birinin daha arefesinde. Bu kapsamda muhalefet kanadı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, etrafında toplanırken bazı büyükşehir belediye başkanları da görevlerini unutarak il il gezerek mitingler düzenliyor.

Bu kapsamda İstanbul'da göreve geldiği günden beri tatil haberleriyle gündemden düşmeyen ve bu konuyla ilgili gelen eleştirilere kulak asmayan İmamoğlu'nun yeniden izne çıktığı oraya çıktı.

İZİN BELGESİ TWİTTER'A DÜŞTÜ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yıllık izin belgesi Twitter üzerinden paylaşıldı.

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SEÇİMLERE KADAR İZİNLİ SAYILACAK

Yayınlanan izin belgesinde Ekrem İmamoğlu'nun 1-14 Mayıs tarihleri arasında izinli olacağı gösteriyor. Durumu sosyal medyada öğrenen İstanbullular bu duruma tepki gösteriyor.

TATİLLERİN BAŞKANI

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarla değil tatillerle anılan İmamoğlu, "Bana tatil de yakışıyor" dediği bu konuda daha önce de sıklıkla gündeme gelmişti. Ayrıca yine CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş ise o dönemlerde İmamoğlu'na yakın isimlerden tatillerle alakalı "Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak, ben alışılageldik bir siyasetçi değilim" dediğini öne sürmüştü. Ekrem İmamoğlu ise bu haberlere cevap vermemişti.

Kaynak: ensonhaber & Haber7

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