Seçimlere 3 gün kala Erdoğan'ın Lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu

14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Sivas Bağımsız Milletvekili Adayı Ertaç Önder, milletvekili adaylığından çekildiğini, Büyük Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, lehine adaylıktan çekiliyorum açıklamasında bulundu.

İşte Ertaç Önder'in o açıklaması

KAMUOYUNA DUYURU;

Değerli Hemşehrilerim, “Büyük Türkiye için Büyük Projelere Önderlik.” parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta önce memleketimiz Sivas, sonra Türkiye için ve Türkiye’mizin yeni yüzyılında meclisteki sesimizi daha yükseklere çıkarabilmek için Sivas Bağımsız Milletvekili Adayı oldum. Adaylığımın ardından, sizin değerli desteğinizle ilçe ilçe, sokak sokak hep birlikte çalışarak günden güne büyüdük ve kocaman bir aile olduk.

Seçime son bir hafta kala; gerek uluslararası odakların beyanları gerekse ülkemiz siyasetinin geldiği durum ve beni ben yapan vatan sevgim doğrultusunda bugün yeni bir karar verme ihtiyacı hissettim.

Yeni seçim sistemi ile Büyük Türkiye Yüzyılı için Sivas Bağımsız Milletvekili Adaylığı’mdan çekildiğimi buradan sevgili hemşehrilerim ve tüm milletimize açıklamak isterim.

Çünkü vatanıma ve bayrağımıza bağlılığım, hiçbir kişisel gaye ya da oy hesabından daha önemli değildir.

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"14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I DESTEKLİYORM"

Bu nedenle Sivas’ta beni destekleyen, bu yolda yanımda olan tüm dava arkadaşlarımla birlikte 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

“Halka hizmet hakka hizmettir.” düsturuyla şanlı bayrağımızın gölgesinde daima hizmet için çalışmaya devam edeceğim.

Son olarak 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, Yeni Türkiye Yüzyılı’nda sayısız başarılar dilerim.

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