Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi

HDP destekli 6'lı masayı çok sert ifadelerle eleştirerek Partisi İYİ Parti'den istifa eden ve bir süredir sessiz kalan Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çok tartışılacak açıklamalar geldi.

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Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi

Yaptığı yorum ve analizleriyle özelliklede kısa süre önce Türk siyaseti ile ilgili HDP destekli 6'lı masayı yerden yere vurarak kirli pazarlıkların olduğunu, hatta seçimleri kazanmak için PKK'nın uzantısı olan HDP ile pazarlık yapıldığını belirterek partisi İYİ Partiden istifa etmiş uzun bir süredir sessizliğini korumuştu.

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala ASAD Platformu'na konuk olan Ağıralioğlu, yine HDP' destekli muhalefeti hedef alarak özelliklede Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayarak PKK'nın yapılan pazarlıkta Kılıçdaroğlu'ndan devlet istediğini açıkladı.

İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun gündem olan açıklamalarından başlıklar:

"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA İKİ AY SONRA SÇİME GİTMEK ZORUNDA KALINACAK"

Ağıralioğlu, "Tayyip Bey kazanırsa başka, Kemal Bey kazanırsa başka... Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim." ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi

"YAPILAN PAZARLIKTA PKK, KILIÇDAROĞL'DAN DEVLET İSTEDİ"

Ağıralioğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; "İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir. Bu kadar hatası olan bir iktidara karşı memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir. Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş. Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.. HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan'dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar." dedi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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