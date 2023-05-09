Meral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dedi

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere yaklaşılırken millet ittifakını oluşturan partiler içten içe bir birleriyle tartışmaları pazarlıkları ve yaptıkları açıklamalarıyla medya üzerinde bir birlerine göndermeleri devam ediyor.

İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa, HDP'nin desteği ile 7'li masadan ağır suçlamalara kalkması ve üç gün sonra hiç bir şey olmamış gibi davranarak tekrar masaya dönmesinden sonra masada tartışmalar ve içten içe pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

SEÇİMLERİ KAZANMADAN ŞİMDİDEN BAKANLIKLARI DAĞITTI

Meral Akşener'in bir televizyon programına çıkarak daha seçimlere girmeden seçimleri kazanmadan, kazanmış havasına girerek daha şimdiden hangi bakanlığın hangi bakanlığa denk geldiğini, hangi bakanlıkların nasıl dağıtılması gerektiğini açıklaması tartışmalara neden oldu.

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Akşener, Bu devletin olmazsa olmaz yedi bakanlığı vardır, bunlar unutuldu gitti Dışişleri bakanlığı karşılığı Milli savunma bakanlığıdır, İçişleri bakanlığı adalet bakanlığıdır, Maliye bakanlığı karşılığı Hazine bakanlığıdır, Milli eğitim bakanlığı yani 7 bakanlık buna birde Sağlık bakanlığı ekleyerek 8 bakanlık çok önemli bakanlıklardır.

BEN TECEBELİYİM ÜÇ KOALİSYONDA BULUNDUM

Buna bakarsınız ben üç koalisyon içinde bulunmuş bir vatandaşım bur da anlatayım size herkes öğrenmiş olsun. Başka ihtiyaç sebebiyle Enerji bakanlığı, Ulaştırma bakanlığı, Sağlık bakanlığı böyle bakanlıklar var.

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BAKANLIKLAR CHP VE İYİ PARİ ARASINDA DAĞITILACAK

Bütün bunlar aldığınız milletvekili sayısıyla eş değer oranında görev dağılımı yapılır, gücünüz oranında dağılım yapılır, sayısı ona göre hesaplanır. Şimdi 6 siyasi partiye zaten başlangıçta başkan yardımcılığı verildi, seçimlere logosuyla giren iki siyasi parti var biri CHP diğeri İYİ Parti Diğer partiler CHP listelerinden seçime giriyor, seçimlerden sonra bu iki siyasi partinin alacağı oy oranlarına göre bakanlıklar dağıtılacak diğer küçük partilere bakanlık verilmeyecek CHP diğer partileri kendi bakanlık verir mi onu ben bilemem açıklamasında bulundu.

Akşener yaptığı açıklamada küçük küçük ortaklara bakanlık verilmeyeceği imasında bulunması ittifak içindeki küçük ortaklar tarafından nasıl bir tepki gösterileceği merak ediliyor.

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