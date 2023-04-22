İYİ Parti milletvekili Adayı Salim Ensarioğlu’ndan skandal sözler: “Çözerse bu işi Abdullah Öcalan çözer”

Her fırsatta Abdullah Öcalan ile ilgili sözleriyle gündeme gelen ve Meral Akşener'in İstanbul milletvekili adayı Salim Ensarioğlu'nun sözleri büyük bir skandal yarattı. Saim Ensarioğlu katıldığı televizyon programında Öcalan'ın ayda bir iki kez televizyona çıkartılması gerektiğini ve halka seslenmesi gerektiğini vurgulayarak, Öcalan'a destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

ÖCALAN HAKKINDA SKANDAL SÖZLER SARF ETTİ

Salim Ensarioğlu; "Yerinde rahatlatmak lazım. Sekreterya verilmeli. İmralı'dan çıkarılıp ev hapsine alınmalı. Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 99'u Öcalan'a veriliyor." dedi. 2013 yılında da Öcalan'a ev hapsi istemesiyle dikkatleri üzerine çeken Ensarioğlu Öcalan sevisiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.