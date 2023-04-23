Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'nun doğruları söylemesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ VİETNAM İLE KARŞILAŞTIRMAK NE BÜYÜK GAFLETTİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir” ifadelerini kullandı.

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“BİZ BOŞ VAATLERLE DEĞİL, BU MİLLETTEN ALDIĞIMIZ GÜCÜ HAYATA GEÇİREREK BUGÜNLERE GELDİK”

2002-2023 yılları arasında yabancı yatırımcı sayısında artışa dikkat çeken Nebati, “Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken, 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede! Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firma sayısı da 2002’de bulunduğu 5 bin 600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79 bin 564’e çıkmıştır. Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.