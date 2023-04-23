Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bakan Nebati; Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir diyerek, "Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik” dedi.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'nun doğruları söylemesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ VİETNAM İLE KARŞILAŞTIRMAK NE BÜYÜK GAFLETTİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."

“BİZ BOŞ VAATLERLE DEĞİL, BU MİLLETTEN ALDIĞIMIZ GÜCÜ HAYATA GEÇİREREK BUGÜNLERE GELDİK”

2002-2023 yılları arasında yabancı yatırımcı sayısında artışa dikkat çeken Nebati, “Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken, 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede! Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firma sayısı da 2002’de bulunduğu 5 bin 600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79 bin 564’e çıkmıştır. Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!
Provokasyon yapmaya kalkışan CHP milletvekili adayı Tanal’a büyük şok! “Bir limona bir soğana ülkemizi satmayız biz”
Provokasyon yapmaya kalkışan CHP milletvekili adayı Tanal’a büyük şok! “Bir limona bir soğana ülkemizi satmayız biz”
İYİ Parti milletvekili Adayı Salim Ensarioğlu’ndan skandal sözler: “Çözerse bu işi Abdullah Öcalan çözer”
İYİ Parti milletvekili Adayı Salim Ensarioğlu’ndan skandal sözler: “Çözerse bu işi Abdullah Öcalan çözer”
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!
Provokasyon yapmaya kalkışan CHP milletvekili adayı Tanal’a büyük şok! “Bir limona bir soğana ülkemizi satmayız biz”
Provokasyon yapmaya kalkışan CHP milletvekili adayı Tanal’a büyük şok! “Bir limona bir soğana ülkemizi satmayız biz”
İYİ Parti milletvekili Adayı Salim Ensarioğlu’ndan skandal sözler: “Çözerse bu işi Abdullah Öcalan çözer”
İYİ Parti milletvekili Adayı Salim Ensarioğlu’ndan skandal sözler: “Çözerse bu işi Abdullah Öcalan çözer”
Liderlerin bayram programı belli oldu! İşte liderler bayramda nerde ne yapacak!
Liderlerin bayram programı belli oldu! İşte liderler bayramda nerde ne yapacak!
Son Haberler
Uğural isminin anlamı nedir, Uğural ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Uğural isminin anlamı nedir, Uğural ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."
Tonguç isminin anlamı nedir, Tonguç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tonguç isminin anlamı nedir, Tonguç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma var"dedi! CHP'li Murat Bakan'ı sert bir dille uyardı! "Bedeli ağır olur!"
Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma var"dedi! CHP'li Murat Bakan'ı sert bir dille uyardı! "Bedeli ağır olur!"
Bakan Kurum, Tuzla’da gençlerle sahur programında buluştu "Biz 14 Mayıs'ta gençlerimizden en yüksek desteği alacağız"
Bakan Kurum, Tuzla’da gençlerle sahur programında buluştu "Biz 14 Mayıs'ta gençlerimizden en yüksek desteği alacağız"
Çok Okunanlar
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Tonguç isminin anlamı nedir, Tonguç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tonguç isminin anlamı nedir, Tonguç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
YSK'dan millet ittifakına şok! 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi
YSK'dan millet ittifakına şok! 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap gecikmedi! "Bu tartışmalar bitmiyor..."
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap gecikmedi! "Bu tartışmalar bitmiyor..."
Yorumlananlar
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!
Akşener haddini aştı Erdoğan'ı tehdit etti: "Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız"
Akşener haddini aştı Erdoğan'ı tehdit etti: "Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız"