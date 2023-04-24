24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Nisan 2023 Hava tahmin raporları verilerine göre ülke genelinde havaların bulutlu olması beklenirken ülkenin batı kesimlerinde güneş yüzünü gösterdi. Doğu bölgelerinde ise 7 şehirde kuvvetli sağanak yağış beklenirken meteoroloji uyarılarına devam etti.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz(Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz(Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!

MARMARA

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz( Hatay haric) ile Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

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