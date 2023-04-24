Bayram bitti, mesai başladı! Trafik yoğunluğu dönüş yolunda arttı!

Bayram tatilinde ailesini ziyaret etmek isteyen ve tatile gitmek isteyen vatandaşların dönüş yolu çileye döndü. Kocaeli TEM Otoyolu ve Osmangazi köprülerinde akıcı bir yoğunluk yaşanırken evlerine dönen tatilcilerin mesaisi başladı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Bayram bitti, mesai başladı! Trafik yoğunluğu dönüş yolunda arttı!

TEM Otoyolunun önemli bağlantı noktalarından olan Kocaeli geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramını şehir dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar dönüş yolcuğuna başlaması trafikte bazı aksamalarda sebep olurken kimi zaman yer yer tıkanmalar da yaşandı. Tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan Anadolu'ya geçişlerde yaşanan akıcı yoğunluk, geri dönüşlerde ise İstanbul yönünde yaşandı.

DÖNÜŞ TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK ARTIŞI YAŞANDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit gişeler mevkisinde akıcı bir yoğunluk yaşandı. Tünellerde hız limitinin saatte 90 kilometreye düşmesi nedeniyle T5 tüneli girişinde yavaşlayan araçların neden olduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eseler mevkisine kadar uzandı.

Ramazan Bayramı öncesinde tatile çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği yaşandı. Arife günü başlayan araç yoğunluğu sonrası İstanbul ve çevre illere dönüşlerde de tercih edilen Osmangazi Köprüsü'nde, bayramın son günü de akıcı bir trafik yaşandı.

Bayram bitti, mesai başladı! Trafik yoğunluğu dönüş yolunda arttı! Bayram bitti, mesai başladı! Trafik yoğunluğu dönüş yolunda arttı! Bayram bitti, mesai başladı! Trafik yoğunluğu dönüş yolunda arttı!

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