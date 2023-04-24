Adana'da kavga esnasında bebeğe kurşun isabet etti! Bebek hayatını kaybetti!

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce ise ortalık karıştı.

BEBEK VE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahların kullanıldığı kavga sırasında ise yoldan geçen kadının kucağındaki bebeğe mermi isabet etti. Bebek ve kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırılırken bebek ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.