Lunaparkta feci kaza! Salıncaklar birbirine girdi 17 kişi yaralandı!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde lunaparkta korkunç bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolandı ardından ağaca çarptı.

BİRBİRİNE DOLANAN SALINCAKLAR AĞACA ÇARPTI

Salıncakların ağaca son hız çarpmasının ardından ise 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Salıncakların birbirine dolanarak ağaçlara çarpmasının ardındansa olayla ilgili tahkikat başlatıldı.