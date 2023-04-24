Lunaparkta feci kaza! Salıncaklar birbirine girdi 17 kişi yaralandı!

Bursa'da bir lunaparkta salıncaklar bilinmeyen bir nedenle birbirine dolandı. Yaşanan felaket sonrasında ise 17 kişi yaralandı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Lunaparkta feci kaza! Salıncaklar birbirine girdi 17 kişi yaralandı!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde lunaparkta korkunç bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolandı ardından ağaca çarptı.

BİRBİRİNE DOLANAN SALINCAKLAR AĞACA ÇARPTI

Salıncakların ağaca son hız çarpmasının ardından ise 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Salıncakların birbirine dolanarak ağaçlara çarpmasının ardındansa olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Lunaparkta feci kaza! Salıncaklar birbirine girdi 17 kişi yaralandı! Lunaparkta feci kaza! Salıncaklar birbirine girdi 17 kişi yaralandı!

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