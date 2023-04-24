Suyun içindekini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da ilk gez görülen canlı şoke etti!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde doğa sporları yapan bir vatandaş suda gördükleri karşısında hayretler içerisinde kaldı. Türkiye'de ilk kez rastlanan semender türü canlı görüldü.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Suyun içindekini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da ilk gez görülen canlı şoke etti!

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğa sporları gönüllüleri tarafından nadir rastlanan semender türü canlı görüldü. Suyun içinde hareket eden semenderi gören gönüllüler şaşkınlığını gizleyemedi.

Suyun içindekini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da ilk gez görülen canlı şoke etti!

"BİZİM BURALARDA İLK KEZ GÖRÜLÜYOR"

Türkiye’nin birçok yerinde doğa ziyaretleri yaptığını belirten İsmail Hatipoğlu, “Yenişehir’de mola verdiğimiz sırada suyun içinde değişik bir canlı gördüm. Balık merakı olan bir insanım. İlk kez böyle bir canlı gördüm. Yaptığım araştırmalarda bunun değişik türleri olan (Lissotriton vulgaris), Salamandridae familyasından bir semender türü olduğunu öğrendim. Bu canlılar durgun göletler ve nemli arazilerde yaşarlar. Bizim buralarda ilk kez görülüyor. Bunu Milli Parklar Müdürlüğüne bildireceğim. Bu önemli tür koruma altına alınsın” diye konuştu.

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