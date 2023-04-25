İstanbul'a gitmeden 54 kez köprüden geçti! Bursalı vatandaşın köprü ve otoyol cezalarıyla başı derde girdi!

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Tınmaz, 28 yıldır 16 H 4467 plakalı traktörünü kullanarak geçimini sağlıyor. Ancak son 7 aydır Tınmaz'ın başı traktörü ile büyük bir derde girdi. Tınmaz'a traktörüyle tam 54 kez İstanbul otoyol ve köprüden izinsiz geçtiği için cezası geldi.

"HAYATIMDA İSTANBUL'U GÖRMEDİM"

Traktörüyle başı dertte olan Mustafa Tınmaz, “7 aydır benim İznik’ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul’u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum” ifade etti.