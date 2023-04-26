Çankırı'da otomobil köprüden aşağı uçtu! Ölü ve yaralılar var!

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde D100 karayolundan alt yola araç devrildi. Erzurum'dan İstanbul’a gittiği öğrenilen 48 yaşındaki F.Ö. idaresindeki 34 UM 6288 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada araçta bulunan 63 yaşındaki H.S, 39 yaşındaki Z.P. ve 11 yaşındaki B.P. hayatını kaybetti, sürücü F.Ö. ile A.Ö. ise yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vefat edenler ise morga götürüldü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.