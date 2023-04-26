Şırnak'ta akaryakıt yüklü tanker ile kamyon kafa kafaya girdi! Ölü ve yaralılar var!

Şırnak'ın İdil ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile kamyonet birbirlerine son hızla çarptı. Kaza Rıdvan Ege yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü tanker ile İdil Midyat kara yolunun 8. kilometresi Sare köyü mevkisinde Ahmet Bozkurt'un kullandığı 06 CUT 471 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kazada, kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KAZA SONRASI TANKERDE YANGIN ÇIKTI

Tanker sürücüsü Ege, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.