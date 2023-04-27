Kumar masasında basıldılar! Nikah kıyıyorduk diye polisi kandırmaya çalıştılar!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler eve baskın düzenledi. Gelen polis ekiplerini gören 6 şahıs ise nikah kıyıyorduk diyerek polis ekiplerine trajikomik açıklamalarda bulundular.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Kumar masasında basıldılar! Nikah kıyıyorduk diye polisi kandırmaya çalıştılar!

Denizli'de gece saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde Denizli Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evi kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, suçüstü yakayı ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini alan ekipler kumar malzemelerini toplarken, yaptığı aramada ise oyunda kullanılan 10 bin TL para ele geçirdi.

Kumar masasında basıldılar! Nikah kıyıyorduk diye polisi kandırmaya çalıştılar!
İÇERDE NE YAPIYORSUNUZ SORUSUNA VERİLEN CEVAPLAR ŞAŞIRTTI

Şüpheliler işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldığı sırada kayıt altına alındıklarını fark edince şekilden şekle girdi. Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi. Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, “Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık” sözleriyle ilginç anlar yaşattı. Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçerde ne yapıyordunuz" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi.

Kumar masasında basıldılar! Nikah kıyıyorduk diye polisi kandırmaya çalıştılar!

ŞÜPHELİLERE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Aralarında emekli polisinde bulunduğu toplam 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilere kumar oynamaya suçundan yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uygulanırken, ev ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kumar masasında basıldılar! Nikah kıyıyorduk diye polisi kandırmaya çalıştılar!

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