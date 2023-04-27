Denizli'de tek başına yaşayan genç kız erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu! Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tek başına yaşayan 24 genç kız erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Genç kızın ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Kübra Beyazoğlu Haber Editörü