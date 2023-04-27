Denizli'de tek başına yaşayan genç kız erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tek başına yaşayan 24 genç kız erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Genç kızın ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
Denizli'de tek başına yaşayan genç kız erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1328 Sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süre sevgili oldukları 24 yaşındaki Çilem Uram'dan haber alamayan genç, yalnız yaşayan kız arkadaşının evine gitti.

Denizli'de tek başına yaşayan genç kız erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu!

ERKEK ARKADAŞI GENÇ KIZI YATAĞINDA HAREKETSİZ GÖRDÜ

İçeri girdiğinde Uram’ı yatağında hareketsiz gören erkek arkadaşı, Sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Uram’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kızın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Uram’ın evinde detaylı inceleme yapan ekipler, genç kızın sevgilisini ifadesini alınmak üzere karakola götürdü. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç kızın, gerçek ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de tek başına yaşayan genç kız erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu!

İlgili Haberler
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in PKK kampındaki fotoğrafları bulundu!
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in PKK kampındaki fotoğrafları bulundu!
Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!
Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!
İlk oylar sandığa atıldı! Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı!
İlk oylar sandığa atıldı! Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Isparta’da asayiş operasyonu! uygulamalarında 66 kişi tutuklandı!
Isparta’da asayiş operasyonu! uygulamalarında 66 kişi tutuklandı!
Otomobiliyle yoldan çıkıp ormanlık alandaki kum yığınına daldı! sürücü yaralı şekilde sağlık ekiplerini bekledi
Otomobiliyle yoldan çıkıp ormanlık alandaki kum yığınına daldı! sürücü yaralı şekilde sağlık ekiplerini bekledi
Şırnak'ta akaryakıt yüklü tanker ile kamyon kafa kafaya girdi! Ölü ve yaralılar var!
Şırnak'ta akaryakıt yüklü tanker ile kamyon kafa kafaya girdi! Ölü ve yaralılar var!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama! 3 bin 500'e giremeyen adaylarında ataması yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama! 3 bin 500'e giremeyen adaylarında ataması yapılacak!
Denizli'de tek başına yaşayan genç kız erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu!
Denizli'de tek başına yaşayan genç kız erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu!
27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!
27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!
27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...
27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...
Antalya’da nefes kesen kovalamaca! Ortalığı savaş alanına çeviren kaçış, kazayla son buldu!
Antalya’da nefes kesen kovalamaca! Ortalığı savaş alanına çeviren kaçış, kazayla son buldu!
Çankırı'da otomobil köprüden aşağı uçtu! Ölü ve yaralılar var!
Çankırı'da otomobil köprüden aşağı uçtu! Ölü ve yaralılar var!
Çok Okunanlar
Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!
Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!
27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...
27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...
İlk oylar sandığa atıldı! Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı!
İlk oylar sandığa atıldı! Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı!
27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!
27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!
Gaziosmanpaşa’da cinayet! 14 yaşındaki çocuk boş arazide ölü olarak bulundu
Gaziosmanpaşa’da cinayet! 14 yaşındaki çocuk boş arazide ölü olarak bulundu
Ekiplerin seferber olduğu zihinsel engelli şahıs, gece ıssız bir arazide bulundu
Ekiplerin seferber olduğu zihinsel engelli şahıs, gece ıssız bir arazide bulundu
Yorumlananlar
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?