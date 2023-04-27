Denizli'de tek başına yaşayan genç kız erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1328 Sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süre sevgili oldukları 24 yaşındaki Çilem Uram'dan haber alamayan genç, yalnız yaşayan kız arkadaşının evine gitti.
ERKEK ARKADAŞI GENÇ KIZI YATAĞINDA HAREKETSİZ GÖRDÜ
İçeri girdiğinde Uram’ı yatağında hareketsiz gören erkek arkadaşı, Sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Uram’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç kızın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Uram’ın evinde detaylı inceleme yapan ekipler, genç kızın sevgilisini ifadesini alınmak üzere karakola götürdü. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç kızın, gerçek ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.