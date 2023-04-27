Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!

Meteoroloji'nin uyarları sonrası Marmara ve Ege Bölgesinde başlayan şiddetli yağışlar İzmir, Aydın, Balıkesir ve çevresinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Araçlar suya gömülürken, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir köprü de hasar meydana geldi. Bölgede su baskınları yaşandı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam saatleri itibariyle başlayacak olan sağanak yağmurların Perşembe akşama kadar devam edeceğini duyurmuş vatandaşlara gerekli tedbirleri almaları konusunda çağrı yapmıştı. Akşam saatleri itibariyle başlayan yağışlar İzmir, Aydın ve Balıkesir'de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İZMİR'DE SU BASKINI

İzmir'de etkili olan yağışlar sonrasında bir sitede su baskını yaşanmaması adına rögar kapakları açılmış vatandaşlara uyarıda bulunmak için sitede alarm çalan yönetim site sakinlerinin panik olmasına neden oldu. Şiddetli sağanak yağmur ise vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!

AYDIN'DA İKİ ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ise şiddetli yağışlar 45 dakika boyunca etkisini gösterirken yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar ise araçlarında mahsur kaldı. Çevre yolunda iki araç yağmur sularının içine gömüldü. Polis ekipleri araçların yardımını koşarken iş makineleri de araçları kurtarma için uğraştı.

Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!

BALIKESİR'DE SEL FELAKETİ

Balıkesir'in Bigaç ilçesinde ise su baskınları yaşanırken bir çok araç suya kapılarak sürüklendi. Bazı evlerin Bodrum katında su baskını nedeniyle hasar meydana geldi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Şıldak, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Bigadiç İlçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik" ifade etti.

Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!

BALIKESİR KEPSUT İLÇESİNDE KÖPRÜ HASAR GÖRDÜ

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ise şiddetli yağışlar sonrasında ilçenin girişinde bulunan Kille Köprüsü hasar gördü. Köprünün beton zemini ikiye ayrılırken kimsenin zarar görmemesi için bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!

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