CHP Ataşehir seçim irtibat bürosuna saldıran 6 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Nisan Çarşamba günü 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletli şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında ise 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİK'TEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Çalışmalarda M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A. ve E.E.G. adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan arşiv incelemesinde, şüphelilerden M.E.D, S.B. ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." yer aldı.