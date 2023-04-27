Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da vatandaşlar ile buluşmasında konuşma gerçekleştirdi. Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler vererek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanmış ve yoğun seçim kampanyası çalışmaları nedeniyle midesini üşüttüğünü dile getirmişti. Doktorunun da önerisi sonucu istirahate çekilen Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgi verdi. Koca, Konya'daki konuşmasında Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Sağlık Bakanı Koca; "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam etmek istiyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, selam gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti." ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz
Merkez Banaksı faiz kararını açıkladı!
Merkez Banaksı faiz kararını açıkladı!
CHP Ataşehir seçim irtibat bürosuna saldıran 6 kişi gözaltına alındı!
CHP Ataşehir seçim irtibat bürosuna saldıran 6 kişi gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama! 3 bin 500'e giremeyen adaylarında ataması yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama! 3 bin 500'e giremeyen adaylarında ataması yapılacak!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz
İYİ Parti lideri Akşener seçim koordinasyon merkezi açılışında: “Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız”
İYİ Parti lideri Akşener seçim koordinasyon merkezi açılışında: “Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız”
CHP Ataşehir seçim irtibat bürosuna saldıran 6 kişi gözaltına alındı!
CHP Ataşehir seçim irtibat bürosuna saldıran 6 kişi gözaltına alındı!
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in PKK kampındaki fotoğrafları bulundu!
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in PKK kampındaki fotoğrafları bulundu!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Akkuyu Nükleer Santraline ilk yakıt getirilme töreninde konuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Akkuyu Nükleer Santraline ilk yakıt getirilme töreninde konuşuyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Kumar masasında basıldılar! Nikah kıyıyorduk diye polisi kandırmaya çalıştılar!
Kumar masasında basıldılar! Nikah kıyıyorduk diye polisi kandırmaya çalıştılar!
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na tepki: Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na tepki: Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var
Hulusi Akar Moskova'da! Suriye konusunda normalleşme adımı ele alındı!
Hulusi Akar Moskova'da! Suriye konusunda normalleşme adımı ele alındı!
Çok Okunanlar
Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!
Ege sular altında kaldı! Sağanak yağmur adeta şehri felç etti!
Ünlü şef Nusret ağır suçlamalarla mahkemelik oldu! İş yerine çalışan kadınların...
Ünlü şef Nusret ağır suçlamalarla mahkemelik oldu! İş yerine çalışan kadınların...
Merkez Banaksı faiz kararını açıkladı!
Merkez Banaksı faiz kararını açıkladı!
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in PKK kampındaki fotoğrafları bulundu!
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in PKK kampındaki fotoğrafları bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araç yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araç yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Yorumlananlar
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?