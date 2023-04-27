Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanmış ve yoğun seçim kampanyası çalışmaları nedeniyle midesini üşüttüğünü dile getirmişti. Doktorunun da önerisi sonucu istirahate çekilen Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgi verdi. Koca, Konya'daki konuşmasında Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Sağlık Bakanı Koca; "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam etmek istiyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, selam gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti." ifade etti.