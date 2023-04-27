Merkez Banaksı faiz kararını açıkladı!

Merkez bankası faiz kararını sabitledi. 8.5 olarak kaldı. Enflasyon seviyesi ve eğiliminde iyileşme olduğunu vurgulayan Merkez Bankası karar metninde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin sürdürülebildiğini açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır. Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir." ifadeleri kullanıldı.