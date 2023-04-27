Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 83 adet sağlık yatırımının toplu açılışına katılmak üzere Konya’ya da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Koca Karatay 9 Nolu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninde konuştu.

Türkiye’nin son 21 yılın muhasebesini yaparak yarınına karar vereceği günlerde olduğunu ifade ederek, “Baştan söyleyeyim, dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Öyle ki, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden nüfusun tamamına yakını yararlanıyor. Çünkü tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit oranda faydalandığı bir sistemimiz var. İnsanımız, sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Aile hekimliği uygulaması da Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılmış yeniliklerden biridir. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin kendi doktoru var. Sağlık sistemindeki en büyük yeniliklerden biri de evde sağlık hizmetleridir. Kayıtlı hasta sayısı bugün 600 bini aşmış durumda. 80 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarımızı, 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı talepleri halinde evde sağlık hizmeti programına dahil ediyoruz. İlaçta yerlileşme için fevkalade önemli adımlar attık. Kullandığımız ilaçların kutu bazında yaklaşık yüzde 90’ını artık ülkemizde üretiyoruz. Bir başka büyük hamle ise Türkiye’nin ihtiyacı olan aşıların yüzde 87’sini artık kendisinin üretecek olmasıdır. Bunun için ülkemizin gururu Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin inşaatına devam ediyoruz. Pandemi döneminde yerli aşımız Turkovac’ı üretmiş olmamız ise başlı başına bir iftihar konusudur. Yetişmelerinde son 20 yılın büyük payı olduğu bilim adamlarıyla da iftihar duyun” ifadelerinde bulundu.



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ŞEHİR HASTANELERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sayıları 21’e ulaşan şehir hastanelerinin tüm büyük şehirlerin hayali olduğunu söyleyen Bakan Koca, “İşte o hayallerden biri Konya’da gerçekleşti. Bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi’nin önemini size birkaç sayı ile belirteyim. Hastanemizin günlük ortalama hasta sayısı yaklaşık 6 bin. 2022 yılında yapılan toplam muayene sayısı yaklaşık 2 milyon. Gerçekleştirilen ameliyat sayısı 100 bin. Hasta olan çareyi artık başka şehirlerde aramıyor, şifa bu şehirde. Konya’da 2 eğitim ve araştırma hastanesi, 28 devlet hastanesi ve 1 kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi hizmetinizde. Sadece bakanlığımıza bağlı hastanelerde bin 375 uzman doktor, 665 pratisyen doktor görev yapıyor. Konya’da 727 aile hekimi var. Toplamda sağlık personeli sayımız ise 16 bin 491. Konya’daki hastanelerimizden bir günde 25 binden fazla hasta hizmet alıyor. Haftada ortalama 5 binin üzerinde ameliyat yapılıyor. Sağlıkta muazzam bir kapasiteye sahibiz. Şehrimiz sağlık yatırımlarıyla bir dinamizm örneğidir: 16 yeni yatırım projemiz var” dedi.





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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Cumhur İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanımızı yeniden seçme iradesi sizlerdedir. Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyoz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti. Açılışını yaptığımız 83 sağlık tesisi Konya’mıza hayırlı olsun. Şehrimizin adı birbirinden güzel yatırımlarla anılsın” ifadelerini kullandı.



