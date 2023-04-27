Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama! 3 bin 500'e giremeyen adaylarında ataması yapılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Salı günü engelli öğretmenlerin atamalarını gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası ise bugün gerçekleştirilecek olan 3 bin 500 kişi arasına giremeyen öğretmenleri de atamalarını gerçekleştireceğini duyurdu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama! 3 bin 500'e giremeyen adaylarında ataması yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada engelli öğretmen ataması için başvuru yapan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini duyurdu.

3 BİN 500'E GİREMEYEN ADAYLARIN ATAMALARI DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise; "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama! 3 bin 500'e giremeyen adaylarında ataması yapılacak!

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