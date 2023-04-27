İlk oylar sandığa atıldı! Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Avrupa'ya açılan sınır kapılarında başladı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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İlk oylar sandığa atıldı! Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı!

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine sayılı günler kala yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri Türkiye ve Avrupa arasında bulunan Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

İlk oylar sandığa atıldı! Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı!

SINIRDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu. Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları sınır kapılarındaki oy verme alanlarındaki yerlerini aldı. Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

İlk oylar sandığa atıldı! Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı!

SINIR KAPILARINDA NASIL OY KULLANILABİLECEK

Gümrükte oy kullanmak isteyen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, sınır kapılarında belirlenen perona gelerek oy kullanmak istediğini bildirecek. Sandık kurulu başkanı, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden seçmenin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgulayacak. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve zarfıyla mührü alarak, kapalı oy verme yerine gidecek ve oyunu kullanacak.

İlk oylar sandığa atıldı! Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı!

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