27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve çevre iller için sağanak yağmurlara karşı uyarıda bulunmuştu. Dün İstanbul'da etkisini arttıran yapışlar giderek şiddetini arttırdı. İşte 27 Nisan 2023 Perşembe hava durumu...

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerine yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SİVAS 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Corum ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan 2023 Perşembe Hava Durumu! Meteoroloji o illeri uyarmıştı! Sağanaklar şiddetini arttırıyor! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya haric) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

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