27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!

Milyonlarca yatırımcı piyasalardaki hareketlilik nedeniyle yatırım yapmaktan çekinir oldu. Altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareketliliğine başlarken, Dolar ve Euro da artışlarına devam etmekte. 27 Nisan Perşembe 2023 sabah saatleri itibariyle yatay yönlü hareket etmeye başlayan Dolar ve Euro'da son durum ne? Altın fiyatları yükseliyor mu? Detaylar haberimizde...

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!

Uzun zamandır yatırımcıları şaşırtan piyasalarda dengeler altı üstü oldu. Dolar ve Euro yatay seyirde ilerlemeye başlamışken altın fiyatları ise artış eğilimi göstermeye başladı. Gram altın dün bin 247 TL ile işlem görürken bu sabah saatleri itibariyle ise bin 248 TL'den işlem görmeye başladı. Dolar küresel piyasada değer kazanmaya başlarken dün 19,41 TL'den bugün ise 19,42 TL'den işlem görüyor. İşte 27 Nisan 2023 Perşembe Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,42 TL, satış fiyatı 19,42 TL

Euro alış fiyatı 21,48 TL, satış fiyatı 21,51 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,25 TL, satış fiyatı 24,32 TL olarak işlem görüyor.

27 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Altın ve Dolar fiyatlarındaki son durum herkesi şoke etti!

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı bin 248 TL 66 kuruş, satış fiyatı bin 248 TL 97 kuruş

Altın ONS alış fiyatı bin 999 TL 07 kuruş, satış fiyatı bin 999 TL 43 kuruş

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 898 TL, satış fiyatı 9 bin 042 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 463 TL, satış fiyatı 4 bin 563 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 237 TL, satış fiyatı 2 bin 298 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 743 TL, satış fiyatı ise 8 bin 918 TL olarak işlem görüyor.

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