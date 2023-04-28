Böyle intikam görülmedi! Tayland'da bir kadın 12 arkadaşını siyanürle zehirledi!

Tayland'da aralarında erkek arkadaşının da bulunduğu 12 kişiyi siyanürle zehirleyen kadın tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen kadının iki polisi de aynı şekilde zehirleyerek öldürdüğü ardından ise yaktığı ortaya çıktı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Böyle intikam görülmedi! Tayland'da bir kadın 12 arkadaşını siyanürle zehirledi!

Tayland'ın başkenti Bankok'ta akıl almaz bir cinayet işledi. Katil zanlısı Sararat Rangsiwuthaporn, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmek suçundan tutuklandı. Rangsiwuthaporn'un en son iki hafta önce arkadaşı Siriporn Khanwong ile tatile gittiği ve Khanwong'ın nehir kıyısında bayılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, adli tıp incelemesinde Khanwong'ın vücudunda siyanür tespit edildiği, ayrıca telefonu, cüzdanı ve çantasının da kayıp olduğu kaydedildi.

Böyle intikam görülmedi! Tayland'da bir kadın 12 arkadaşını siyanürle zehirledi!

TÜM KURBANLARI AYNI YÖNTEMLE ZEHİRLEDİ

Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis, cinayet soruşturmalarına hız verdi. Cinayetlerin 2020 yılında başladığını ve tüm kurbanların benzer şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden polis, bazı cesetlerin ise yakıldığını söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 2 polis de bulunuyor.

KATİL ZANLISI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tüm şüphelerin odağında bulunan Sararat Rangsiwuthaporn, dün tutuklanmasının ardından hakkındaki suçlamaları reddetti. Yetkililer, Rangsiwuthaporn'un kefaletle serbest bırakılma talebini de kabul etmedi.

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