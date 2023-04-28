Böyle vicdansızlık görülmedi! İzmir'de köpeğe işkence bakın kameralara nasıl yansıdı!

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahıs köpeğe saldırdı. Hayvana işkence eden şahısın görüntüleri kameraya anbean yansırken polis ekiplerinin incelemeleri sonucu şahıs gözaltına alındı. Köpek ise Belediye ekipleri tarafından tedavi altına alınmak üzere barınağa götürüldü.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Böyle vicdansızlık görülmedi! İzmir'de köpeğe işkence bakın kameralara nasıl yansıdı!

İzmir’in Buca ilçesinde gün içinde bir şahıs köpeğe saldırdı. İsminin Ş.A. olduğu öğrenilen bir kişi tarafından köpeğe yapmış olduğu işkence bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Ş.A.’nın yerde bulunan köpeği tasmasından çekerek havaya kaldırdığı, ardından da sert bir şekilde beton zemine çarptığı ve daha sonrasında ise köpeği tasmasından zorla sürükleyerek götürmeye çalıştığı yer alıyor. Öte yandan o esnada yanına gelen bir kişinin ise caniye hiçbir şekilde engel olmaması da görüntülere yansıdı.


KÖPEĞE SALDIRAN ŞAHIS KISKIVRAK YAKALANDI

“Yağma ve TCK’nun 191 maddesi gereğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Ş.A., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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BELEDİYE EKİPLERİ KÖPEĞİ TEDAVİ ALTINA ALDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere binlerce kullanıcı tarafından tepkiler gelirken, durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek ise belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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