Kütahya'da 17 yaşındaki kızın sır ölümü!

Kütahya'da 17 yaşındaki genç kız evde hareketsiz yattığını görenler polis ekiplerine haber verdi. Genç kızın öldüğünü tespit eden ekipler ise morga kaldırırken kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Kütahya'da 17 yaşındaki kızın sır ölümü!

Kütahya'da genç kızın sır ölümü herkesi şoke etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Zafertepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki Oya Şahin'in evde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı yapıldı.

Kütahya'da 17 yaşındaki kızın sır ölümü!

GENÇ KIZIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis genç kızın ölümüyle ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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