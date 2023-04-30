Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü! Bursa'nın Kestel ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonete vinç çarptı. Çarpma sonucunda ise tırın kasasında bulunan bütün meyve ve sebzeler yollara saçıldı. Yol trafiğe kapandı.

Kübra Beyazoğlu Haber Editörü