Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!

Bursa'nın Kestel ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonete vinç çarptı. Çarpma sonucunda ise tırın kasasında bulunan bütün meyve ve sebzeler yollara saçıldı. Yol trafiğe kapandı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!

Bursa'nın Kestel ilçesi Bursa-Eskişehir yolu üzerinde rampa aşağı seyreden meyve ve sebze yüklü kamyon ile vinç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!

MEYVE SEBZE KASALARI YOLLARA DÖKÜLDÜ

Çarpışmada vinç kamyonun kasasına hasar verince binlerce kasa meyve ve sebze yere dökülürken, yol trafiğe tamamen kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!

TRAFİĞE KAPATILAN YOL YENİDEN AÇILDI

Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, şehirlerarası yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar araçlarından inerek trafiğin açılmasını beklerken, saatler süren temizleme çalışması ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!

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