Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!

Bursa'nın Kestel ilçesi Bursa-Eskişehir yolu üzerinde rampa aşağı seyreden meyve ve sebze yüklü kamyon ile vinç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.
MEYVE SEBZE KASALARI YOLLARA DÖKÜLDÜ
Çarpışmada vinç kamyonun kasasına hasar verince binlerce kasa meyve ve sebze yere dökülürken, yol trafiğe tamamen kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TRAFİĞE KAPATILAN YOL YENİDEN AÇILDI
Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, şehirlerarası yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar araçlarından inerek trafiğin açılmasını beklerken, saatler süren temizleme çalışması ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.